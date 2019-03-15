Смертницы подорвали себя в Сирии: есть погибшие и раненые - СМИ

15 марта 2019 21:35 (UTC+04:00)

Три террористки-смертницы привели в действие взрывные устройства на пункте сбора людей, покидающих последний оплот группировки "Исламское государство" (ИГ) в населенном пункте Эль-Багуз на востоке Сирии. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителей вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Теракт был совершен на пункте сбора мирных жителей, а также сдавшихся боевиков, покидающих Эль-Багуз по предоставленному СДС безопасному коридору. По предварительным данным, в результате взрывов есть погибшие и раненые.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган отправит главу МИД Турции в Новую Зеландию
Турция 21:55
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии
В мире 18:55
США, Франция, Германия и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии
Арабские страны 18:45
В Дамаске обвинили США в ведении информационной войны против Сирии
Арабские страны 11:29
В Сирии нашли артефакты времен Римской империи
Арабские страны 06:19
Международные финансовые институты выделят более $20 млрд для Сирии
Арабские страны 14 марта 22:57
Лента новостей
ЕС: Заключение всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном остается приоритетной задачей
Политика 23:04
В Азербайджана за два месяца заключили брак более 4 тыс. пар
Общество 22:22
В Азербайджане с начала года родилось более 10 тыс. детей
Общество 22:21
Страны, обвинявшие раньше Азербайджан, теперь сами используют аналогичные методы - вице-спикер
Политика 22:21
Юные зрительницы Кубка мира болеют за азербайджанских гимнастов (ФОТО)
Общество 22:20
Азербайджан значительно увеличил производство пропилена и полиэтилена
Бизнес 22:12
Азербайджан незначительно сократил прокачку нефти по БТД
Энергетика 22:08
Обнародована численность населения Азербайджана
Общество 22:06
Минобразования Азербайджана объявило III грантовый конкурс для педагогических работников
Общество 22:05