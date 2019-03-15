Смертницы подорвали себя в Сирии: есть погибшие и раненые - СМИ

Три террористки-смертницы привели в действие взрывные устройства на пункте сбора людей, покидающих последний оплот группировки "Исламское государство" (ИГ) в населенном пункте Эль-Багуз на востоке Сирии. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителей вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Теракт был совершен на пункте сбора мирных жителей, а также сдавшихся боевиков, покидающих Эль-Багуз по предоставленному СДС безопасному коридору. По предварительным данным, в результате взрывов есть погибшие и раненые.

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