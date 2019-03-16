Полиция ХАМАСа разогнала демонстрации гражданского протеста в секторе Газы

В секторе Газы в пятницу возобновились демонстрации населения, протестующего против дороговизны жизни, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

В городе Дир аль-Балах в центральной части анклава на улицы вышли сотни людей. Манифестанты жгли покрышки на главной улице города. В социальных медиа пишут, что люди скандировали «Мы хотим жить».

Силы безопасности ХАМАСа открыли огонь, пытаясь разогнать толпу. Задержаны десятки людей. Палестинцы жалуются, что полицейские жестоко избивают задержанных. Пресс-секретарь полиции ХАМАСа заявил, что в Дир аль-Балахе им «противостоят группы граждан, которые перекрывают дороги и разжигают огонь».

В первой половине дня организаторы движения опубликовали список мест в секторе, где запланированы демонстрации после 16 часов.

Шествия протеста проходят и в южной части сектора — в Хан-Юнисе и Рафиахе.

Репортер France Presse сообщил, что силы безопасности строго запрещают журналистам снимать происходящее.

Пятничные беспорядки стали продолжением вчерашних манифестаций с призывами к улучшению жизни в секторе. Первые демонстрации начались в лагере беженцев Джебалия.

Одним из способов «выпускания пара» из населения Газы были «марши возвращения» у израильской границы. Сегодня ХАМАС запретил жителям выходить к забору безопасности в связи с напряженностью из-за ракетного обстрела Тель-Авива.

Израильские наблюдатели отмечают, что неясно, кто стоит за волной протестов и приложила ли к этому руку Палестинская автономия.

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