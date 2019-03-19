Алжир закрыл воздушное пространство для Boeing 737 MAX

19 марта 2019 03:22 (UTC+04:00)

Управление гражданской авиации Алжира ввело в понедельник запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, запрещены "полет, посадка и взлет" самолетов этой модели.

10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.

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