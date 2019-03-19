В Эр-Рияде построят крупнейший в мире городской парк

19 марта 2019 20:18 (UTC+04:00)

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд дал старт строительству в Эр-Рияде крупнейшего в мире городского парка. Парк имени действующего монарха станет одним из четырех мегапроектов стоимостью $23 млрд, направленных на озеленение столичного региона королевства и улучшение качества жизни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Саудовского агентства печати, опубликовавшего детали проекта, зона отдыха разместится на бывшей авиабазе имени короля Сальмана на площади 13,4 тыс. кв. км. Будет посажено свыше 7 млн деревьев, что увеличит размер "зеленой зоны" столицы в 16 раз. На территории парка власти возведут несколько художественных центров, музеев, жилых и гостиничных комплексов.

На территории парка появится "Королевский центр искусств" площадью 400 тыс. кв. метров. Он будет включать в себя театр на 2,5 тыс. зрителей, сцену под открытым небом на 8 тыс. человек, академию изобразительного и драматического искусств, музыки. Отдельное внимание уделено развитию детских талантов. В перспективе строительство музеев авиации, космонавтики, науки, архитектуры и современных технологий. Помимо культурной составляющей в парке создадут инфраструктуру для любителей спортивного досуга: пешеходные и велосипедные дорожки, тренажеры, центры верховой езды, аквапарк.

Согласно расчетам властей, благодаря реализации программы работой будут обеспечены свыше 70 тыс. подданных.

В минувшем году Саудовская Аравия совершила прорыв в области индустрии развлечений. Спустя десятилетия запрета в стране открылись первые общественные кинотеатры, стали доступны театр, концерты и другие виды публичного культурного досуга. Только в этом году в Саудовской Аравии выступили итальянский тенор Андреа Бочелли и мультиинструменталист Янни.

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