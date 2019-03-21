Организаторы EXPO-2020 в Дубае намерены побить своеобразный рекорд (ФОТО)

ШАРДЖА /Trend/ - Организаторы EXPO-2020 в Дубае рассчитывают привлечь большое количество посетителей из зарубежных стран.

Об этом, как передает спецкор Trend, сказал исполнительный директор бюро EXPO-2020 Наджиб Али во время встречи с журналистами в рамках международного форума «International Government Communication Forum 2019», который проходит в Шардже (ОАЭ).

По его словам, обычно большинство посетителей выставки бывают из проводящей мероприятие страны. Но в случае с EXPO-2020, организаторы рассчитывают, что 70 процентов посетителей будут гости из зарубежных стран.

"Такого никогда раньше не было", - сказал он.

Как отметил исполнительный директор, всего выставку, как ожидается посетят 25 миллионов человек.

"Мы начали очень скромно и одержали мощную победу, когда за нас проголосовали 116 стран. Говоря "скромно", я имею ввиду только начало нашего пути. Но время проходит быстро. Мы рассчитываем закончить все здания и инфраструктуру за год до открытия, то есть, примерно, в октябре-ноябре этого года", - сказал он.

Исполнительный директор подчеркнул, что все работы пройдут по графику.

"Нам очень повезло, что 119 стран мира подтвердили свое участие на EXPO-2020. Это одни из самых высоких показателей участия в выставке за всю историю", - добавил Наджиб Али.

Он отметил, что многие из этих стран уже подписали договор об участии, а некоторые выбирают время для объявления об этом.

Наджиб Али добавил, что город будет готов к проведению EXPO к октябрю 2020 года.

"С преимуществом досрочного завершения строительных работ, мы сможем все проверить, проверить все операции, убедиться, что все работает правильно, чтобы ничего не осталось на последнюю минуту", - сказал он.

Представители АМИ Trend принимают участие в международном форуме «International Government Communication Forum 2019».

(Автор. Руфиз Хафизоглу)

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