В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев

22 марта 2019 12:13 (UTC+04:00)

Свыше 800 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 852 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 149 человек (женщин – 45, детей – 76), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 703 человека (женщин – 211, детей – 359)", - говорится в бюллетене.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 66 сирийцев.

По данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 3,5 гектара территорий в провинциях Эль-Кунейтра и Дамаск.

"Обнаружено и уничтожено 42 взрывоопасных предмета", - говорится в бюллетене.

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