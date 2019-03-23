В Алжире полиция применила водометы против манифестантов

Алжирская полиция применила днем в пятницу в столице страны водометы и слезоточивый газ, чтобы не подпустить участников манифестаций к президентскому дворцу "Эль-Мурадия". Как сообщает информационный портал Alg24, многочисленные сотрудники правоохранительных органов блокируют движение протестующих, которые пытаются приблизиться к Дворцу народа и другим правительственным зданиям, расположенным в центре столице, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным информационного портала TSA, центральные районы города переполнены людьми, которые ведут себя в целом мирно, поют патриотические песни и угощают друг друга кускусом. Движение общественного и частного транспорта затруднено.

Пятую пятницу подряд алжирцы, несмотря на прохладную погоду и дождь, массово вышли на улицы, чтобы потребовать смены политического режима и ухода с поста действующего президента 82-летнего Абдельазиза Бутефлики вместе с его окружением. "Нет продлению четвертого мандата Бутефлики! Народ хочет полной смены системы! Уходите все!" - кричат люди на улицах.

При этом слышатся также критические высказывания в адрес нового премьер-министра Нуреддина Бедуи, вице-премьера, министра иностранных дел Рамтаны Ламамры, а также правящей партии "Фронт национального освобождения" и ее союзника "Национального демократического объединения". Манифестанты призывают занять сторону народа Национальную народную армию Алжира.

Массовые многотысячные митинги и народные марши проходят в пятницу во многих крупных городах Алжира. Как пишет авторитетное издание Al-Watan, "мобилизация алжирцев, требующих смены режима, остается прежней". "Люди выступают против уловок и маневров власти, хотят полного обновления правящей системы", - говорится в комментарии Al-Watan.

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