В Сирию за сутки вернулись около тысячи беженцев

Около тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 996 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 237 человек (женщин – 72, детей – 120), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 759 человек (женщин – 228, детей – 387)", - говорится в бюллетене.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 103 человека.

Добавляется, что в Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) медицинская помощь была оказана трем сирийским гражданам.

По данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 2,8 гектара территорий в провинциях Эль-Кунейтра и Дамаск. "Обнаружено и уничтожено 24 взрывоопасных предмета", - говорится в бюллетене.

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