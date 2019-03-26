Президент Ливана заявил, что волна сирийских беженцев из Ливана может хлынуть в Европу

26 марта 2019 13:01 (UTC+04:00)

Экономическая ситуация в Ливане, на территории которого находится 1,5 млн сирийских беженцев, может подтолкнуть их к миграции в Европу. Об этом заявил во вторник президент Ливана Мишель Аун на встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, сообщает ТАСС.

"У нас 500 тыс. палестинских беженцев, еще около 1,5 млн сирийцев. Это очень много для нашей страны. У Европы есть непосредственная заинтересованность в разрешении ситуации, поскольку находящиеся в Ливане сирийские беженцы недовольны экономической обстановкой в стране и в ближайшее время начнутся новые и новые волны мигрантов в Европу", - подчеркнул Аун.

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