СМИ: В Судане произошли столкновения полиции и демонстрантов

По меньшей мере один человек погиб во время субботних антиправительственных протестов во втором по величине городе Судана Омдурмане. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на медиков и полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его информации, во время демонстраций, прошедших в Хартуме, ранения получили несколько протестующих и сотрудников сил безопасности.

В субботу телеканал Al Hadath сообщил, что массовые акции протеста с требованием отставки президента Судана Омара аль-Башира проходят в столице государства. По призыву суданских профсоюзов тысячи жителей вышли на улицы столицы и направились к зданию министерства обороны и штаб-квартире главного командования армии. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, задержаны десятки человек.

С декабря в Судане не стихают массовые волнения, вызванные недовольством жителей значительным повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также острым дефицитом основных продуктов питания. 23 февраля аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на год для принятия экстренных мер по выходу из тяжелого экономического кризиса. Парламент позднее сократил срок действия режима ЧП до полугода.

Профсоюзы отвергают инициативу президента о запуске диалога с оппозицией, считая эти меры ограниченными и неполными. Они настаивают на отставке аль-Башира и требуют передачи власти переходному правительству.

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