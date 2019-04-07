Девять человек погибли при атаке ВВС коалиции в Йемене

7 апреля 2019 20:52 (UTC+04:00)

По меньшей мере девять человек погибли и десятки пострадали в результате атаки боевых самолетов аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, совершенной в воскресенье на один из пригородов Саны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Saba, цитируя заявление представителя йеменского министерства здравоохранения и народонаселения.

"По имеющимся на настоящее время данным, в результате нападения девять человек были убиты и не менее 36 получили ранения", - сказал он. По его данным, большинство пострадавших - ученицы местной средней школы, которая располагалась в районе разрыва снарядов.

Как указал представитель Минздрава, ВВС коалиции нанесли удар по металлоремонтному цеху, расположенному в жилом квартале Сааван. В непосредственной близости от предприятия, отметил он, находилась школа для девочек. Десяткам соседних зданий причинен значительный материальный ущерб.

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