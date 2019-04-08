Авиация армии Хафтара нанесла удар по военному аэродрому в Триполи

8 апреля 2019 18:47 (UTC+04:00)

Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли удар по военному аэродрому Митига в Триполи. Об этом заявил в понедельник командующий штабом ВВС ЛНА Мухаммед аль-Манфур, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы старались до последнего момента не использовать авиацию, мы предупреждали их неоднократно, однако они стали действовать против нас как против боевиков, объявленных в международный розыск, теперь они столкнутся с последствиями", - цитирует военного информационный портал Afrigatenews.

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