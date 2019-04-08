В результате обстрела боевиков в Сирии погибли четверо мирных жителей

Сирийские боевики в течение суток совершили ряд обстрелов в населенных пунктах Сирии, в результате одного из них погибли четверо и получили ранения 12 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"В результате обстрела населенного пункта Масьяф провинции Хама, осуществленного боевиками с применением реактивных систем залпового огня кустарного производства, погибли четверо и ранены 12 мирных граждан", - отметил генерал.

В Центре по примирению отметили, что за сутки лагерь Эр-Рукбан удалось покинуть 451 человеку. Всего с 19 февраля из лагеря смогли выйти 1 825 человек.

"Подразделениями вооруженных сил Сирии отражена попытка прорыва боевиков незаконных вооруженных формирований в районе населенного пункта Кбана провинции Латакия", - добавил руководитель Центра по примирению.

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