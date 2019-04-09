В ВОЗ назвали количество жертв трех дней противостояния в Ливии

Сорок семь человек погибли за три дня в районах Ливии, где в настоящее время проходят боевые действия, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За последние три дня медицинские учреждения сообщили о гибели 47 и ранении 181 человека. Среди погибших 9 мирных жителей, включая двух врачей", - сказал он.

Язаревич отметил, что за 2018-2019 годы ВОЗ зафиксировала в Ливии свыше 46 нападений на медицинских работников и медучреждения. В результате атак погибло 8 врачей и пациентов, еще 24 человека получили ранения. По его словам, в ВОЗ озабочены тем, что конфликт в густонаселенном Триполи может стать затяжным. Это истощит запасы медикаментов в больницах, что еще больше усложнит ситуацию для системы здравоохранения, которая уже испытывает перебои с поставками лекарств.

ВОЗ также обеспокоена судьбой мигрантов, которые находятся в центрах содержания под стражей в районах, где идет нынешнее вооруженное противостояние. Некоторые из этих людей проходят лечение от туберкулеза, которое нельзя прерывать.

Как западные союзники в Ливии в 2011-ом совершили тектонический сдвиг, так там в состоянии афтершоков и живут. А теперь еще и Хафтар-шока.

В минувший четверг маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Также оперативный штаб правительства национального согласия (ПНА) Файеза Сарраджа сообщил, что военные самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара нанесли удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы Триполи Митига, вследствие чего в нем были отменены все рейсы. Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

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