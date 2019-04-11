В Судане на месяц ввели комендантский час

11 апреля 2019 22:42 (UTC+04:00)

Военные власти Судана объявили о введении в стране комендантского часа. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление суданской армии.

"Комендантский час устанавливается с 22:00 до 04:00 по местному времени", - говорится в заявлении армии Судана. Военные уточнили, что это распоряжение будет действовать в течение ближайшего месяца.

Военные Судана 11 апреля отстранили от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Армия распустила парламент, приостановила действие конституции и сформировала военный совет на время переходного периода, который продлится два года. Как заявил министр обороны Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф, в стране на три месяца вводится чрезвычайное положение.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция надеется на скорейшее восстановление демократии в Судане - Эрдоган
Турция 11 апреля 22:58
Министр обороны Судана рассказал о подготовке к выборам в стране
В мире 11 апреля 16:41
Министр обороны Судана заявил о формировании военного совета
В мире 11 апреля 16:21
Из президентского дворца в Судане выведут всех сотрудников
В мире 11 апреля 15:41
Профсоюзы Судана выступили за создание гражданского совета на переходный период
В мире 11 апреля 14:57
Оппозиция Судана выступила за передачу власти переходному правительству
В мире 11 апреля 14:40
Лента новостей
Идти за своей мечтой: американский гитарист с ограниченными возможностями выступил в Баку (ФОТО)
Культура 00:03
Вучич заявил, что Сербия не вступит в НАТО
Европа 11 апреля 23:39
Против "Тоттенхэма" открыли дело из-за выбежавшего на поле болельщика
Европа 11 апреля 23:37
В Азербайджане будет представлена новая концепция инфраструктуры заповедников
Бизнес 11 апреля 23:03
В Азербайджане закончился прием документов в связи с созданием нового новостного канала
Общество 11 апреля 22:59
Турция надеется на скорейшее восстановление демократии в Судане - Эрдоган
Турция 11 апреля 22:58
В Азербайджане начат очередной этап по реализации проекта в сфере профобразования
Бизнес 11 апреля 22:54
Крупнейший завод в Азербайджане намерен увеличить производственные мощности
Бизнес 11 апреля 22:50
Азербайджан планирует инвестировать в железнодорожную инфраструктуру $1 млрд
Бизнес 11 апреля 22:47