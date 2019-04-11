В Судане на месяц ввели комендантский час

Военные власти Судана объявили о введении в стране комендантского часа. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление суданской армии.

"Комендантский час устанавливается с 22:00 до 04:00 по местному времени", - говорится в заявлении армии Судана. Военные уточнили, что это распоряжение будет действовать в течение ближайшего месяца.

Военные Судана 11 апреля отстранили от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Армия распустила парламент, приостановила действие конституции и сформировала военный совет на время переходного периода, который продлится два года. Как заявил министр обороны Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф, в стране на три месяца вводится чрезвычайное положение.

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