Сирийские ПВО перехватили несколько ракет в провинции Хама

13 апреля 2019 04:47 (UTC+04:00)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии перехватили несколько ракет в провинции Хама на западе страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило агентство SANA.

По его данным, сирийские ПВО осуществили перехват "вражеских ракет" в районе города Масьяф в Хаме.

Как отмечает SANA, в пятницу сирийская армия обстреляла позиции боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра" в северной части Хамы в ответ на нарушение режима перемирия. В результате, по данным агентства, были ликвидированы несколько боевиков, также была уничтожена их техника.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ООН осудили любые военные операции в районе Идлиба
В мире 11 апреля 15:25
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
В мире 9 апреля 12:47
В результате обстрела боевиков в Сирии погибли четверо мирных жителей
Арабские страны 8 апреля 23:10
Четыре мирных жителя погибли при обстреле боевиков в Сирии
Арабские страны 7 апреля 11:52
Главы МИД G7 обеспокоены угрозой эскалации ситуации в Сирии
В мире 6 апреля 20:36
В Сирию за сутки вернулись более 1,6 тысячи беженцев из Ливана и Иордании
В мире 6 апреля 13:52
Лента новостей
Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп становился "монстром"
В мире 05:13
В США мужчина выпал из самолета на взлетно-посадочную полосу после приземления
США 04:28
Facebook в 2018 году потратил на безопасность Цукерберга около $20 млн
В мире 03:57
Аргентина вышла из Союза южноамериканских наций
Другие страны 03:45
Силы быстрой поддержки Судана призвали создать переходный совет
Другие страны 03:40
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
В мире 03:19
Трамп заявил о намерении отправить дополнительный военный контингент на границу с Мексикой
США 03:14
В США мужчина на электрокаталке поджег себя перед Белым домом
США 03:03
Ученые помогут искать преступников по портретам на основе ДНК
Россия 02:53