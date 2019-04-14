Военный совет Судана призвали передать власть гражданскому правительству

Суданская ассоциация профессионалов - основное оппозиционное объединение страны - в воскресенье призвала Военный совет немедленно передать власть временному гражданскому правительству. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление организации, передает Trend, ссылаясь на ТАСС.

Согласно ему, такое переходное правительство должно быть защищено силами армии. В заявлении отмечается, что оппозиционеры продолжат сидячие забастовки и "все формы мирного давления" для достижения своих целей.

Военные Судана 11 апреля отстранили от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Армия распустила парламент, приостановила действие конституции и сформировала военный совет на время переходного периода, который продлится два года. Как заявил министр обороны Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф, в стране на три месяца вводится чрезвычайное положение.

Ассоциация профессионалов выступила главным инициатором массовых народных протестов и забастовок неделю назад, приведших в конечном итоге к свержению аль-Башира.

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