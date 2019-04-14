Суданский военный совет отправил на пенсию своего бывшего лидера

14 апреля 2019 23:54 (UTC+04:00)

Переходный военный совет Судана уволил со службы и отправил на пенсию бывших министра обороны Авада ибн Ауфа и руководителя службы безопасности Салаха Куша, заявил официальный представитель совета Шамс ад-Дин Кабаши Ибрагим в телевизионном обращении.

Именно Авад ибн Ауф заявил 11 апреля об отстранении президента Омара аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет, и поначалу возглавил переходный военный совет.

"Принимаются новые меры по реформированию системы безопасности", - добавил официальный представитель.

В Судане 11 апреля произошел переворот, аль-Башир был взят под стражу. Власть взяли военные. 12 апреля переходный военный совет возглавил Абдельфаттах аль-Бурхан, который объявил об отмене введенных ранее комендантского часа и чрезвычайного положения. Он сообщил, что срок работы совета составит максимум два года, и подтвердил обязательство передать власть гражданскому правительству.

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