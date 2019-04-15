В ООН заявили о препятствиях для доставки гуманитарной помощи в Йемене

ООН сталкивается со сложностями с гуманитарным доступом в районах Йемена, подконтрольных правительству и хуситам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Йемену.

"Наибольшие ограничения, с которыми мы сейчас сталкиваемся, связаны с аффилированными с "Ансар Аллах" (хуситами) властями на севере", - сказал он.

"На территориях, подконтрольных правительству, мы также ведем работу, чтобы заставить коалицию выполнить положения соглашения. На данный момент есть задержки в доставке гуманитарной помощи на подконтрольной властям территории на западном побережье", - добавил Лоукок.

Ряд членов СБ выразили возмущение нарушениями соглашения, достигнутого в декабре 2018 года в Стокгольме, в том числе в вопросе доставки гуманитарной помощи. В частности, постпред Великобритании Карен Пирс заявила, что Совет "должен быть готов принять жесткие меры в случае, если соглашение не будет выполняться".

Постоянный представитель Китая при ООН Ма Чжаосюй также констатировал отсутствие прогресса в урегулировании конфликта в Йемене. "Но мы не должны прекращать своих усилий, - сказал дипломат. - Гуманитарная помощь должна быть расширена - как финансовая, так и в виде продовольствия и медикаментов".

В декабре прошлого года в Швеции прошли консультации по урегулированию конфликта в Йемене. Их итогом стало подписание правительством и мятежниками соглашения в Стокгольме об обмене пленными и договоренности по портовому городу Ходейде. Стороны условились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод вооруженных формирований из этого района. После вступления в силу 18 декабря в Ходейде перемирия участники конфликта неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении: фактического отвода сил и демилитаризации оговоренных зон в результате так и не произошло.

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