СМИ: Триполи подвергся ракетному обстрелу

По меньшей мере два человек погибли, еще восемь получили ранения в результате обстрела ракетами Триполи во вторник вечером. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Agence France-Presse сообщало, что несколько ракет были выпущены по Триполи, в городе раздалось несколько мощных взрывов. В некоторых районах виден густой дым.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией. 4 апреля ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Сейчас бои идут на подступах к столице.

16 апреля ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения заявило, что в ходе боевых действий в стране по меньшей мере 174 человека погибли, 756 получили ранения.

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