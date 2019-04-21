Аэропорт в Триполи закрыли после сообщений о возможном авиаударе

Международный аэропорт Митига в Триполи закрыт после сообщений о возможном авиаударе со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Соответствующую запись в воскресенье разместила администрация воздушной гавани в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Управление гражданской авиации закрывает воздушное пространство над аэропортом [Митига] до дальнейших распоряжений из соображений безопасности", - сказано в тексте. Отмечается, что здание аэропорта не пострадало.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на очевидцев информировало, что в Триполи был открыт огонь с неопределенного воздушного средства, а также слышны звуки стрельбы.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА под командованием Халифы Хафтара.

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