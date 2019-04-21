В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

21 апреля 2019 10:02 (UTC+04:00)

Свыше тысячи беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 066 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 403 человека (женщин – 121, детей – 205), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 663 человека (женщин – 199, детей – 338)", - говорится в бюллетене.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 95 человек.

Отмечается, что за прошедшие сутки российской стороной в Хальдия (провинция Хама) проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям САР выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,17 тонны.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,7 гектара территорий в провинциях Деръа и Дамаск.

"Обнаружено и уничтожено 28 взрывоопасных предметов", - говорится в бюллетене.

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