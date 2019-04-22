Число погибших в результате боевых действий в Ливии достигло 254 человек

22 апреля 2019 04:19 (UTC+04:00)

По меньшей мере 254 человек погибли, более 1,2 тыс. получили ранения в результате боевых действий окрестностях Триполи. Об этом сообщило в воскресенье на своей странице в Twitter ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее было известно о 227 погибших и 1128 пострадавших. "Число погибших в [результате боев в окрестностях] Триполи возросло до 254 человек, еще 1228 получили ранения. На прошлой неделе медицинские бригады ВОЗ в больницах, близких к линии огня, провели 89 крупных операции и 63 (стандартных - прим. ТАСС). Наши команды продолжают оказывать помощь хирургам в местных больницах", - указывается в сообщении.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.

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