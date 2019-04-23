Граждане Египта на референдуме поддержали продление президентского срока

23 апреля 2019 23:47 (UTC+04:00)

Граждане Египта на референдуме одобрили поправки к конституции страны, которые увеличивают президентский срок, сообщает во вторник египетская газета "Аль-Ахрам" со ссылкой на избирательную комиссию страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По ее информации, 88,83% избирателей поддержали поправки.

В понедельник в Египте завершился трехдневный референдум, посвященный поправкам в конституцию страны, которые дают потенциальную возможность президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси оставаться на этом посту до 2030 года.

Поправки, в частности, позволяют ас-Сиси продлить с четырех до шести лет свой текущий президентский срок, который, согласно прежней редакции конституции, завершается в 2022 году. Также благодаря поправкам он сможет участвовать в выборах и после окончания этого срока. Таким образом, при благоприятном для него развитии событий, ас-Сиси сможет сохранять за собой должность президента вплоть до 2030 года.

Ас-Сиси стал президентом Египта в 2014 году и в 2018 году был переизбран, набрав 97% голосов.

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