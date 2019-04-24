Взрыв в Сирии, погибли дети

24 апреля 2019 23:33 (UTC+04:00)

Два ребенка погибли, двое взрослых ранены в результате взрыва заложенной террористами мины в провинции Дараа на юге Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает сирийское агентство САНА.

Согласно данным агентства, инцидент произошел на дороге, соединяющей поселки Хирбет Газала и восточную эль-Гарию. В результате взрыва пострадала семья из четырех человек. Пострадавшие доставлены в больницу.

Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, часто в жилых домах.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.

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