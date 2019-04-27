10 человек погибли при взрыве в освобожденном от ИГ сирийском городе

Боевики "Исламского государства" подорвали в пятницу заминированный автомобиль в городе Ракка, сообщил телеканал Al Mayadeen, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

По его информации, в результате теракта, устроенного возле казармы "Сил демократической Сирии" (СДС), погибли минимум 10 курдских бойцов.

Сирийский город Ракка когда-то считался так называемой "столицей" террористической группировки ИГ. 17 октября 2017 года сирийская оппозиция подтвердила установление контроля над городом.

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