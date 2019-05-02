Боевики обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

2 мая 2019 00:16 (UTC+04:00)

Населенные пункты трех сирийских провинций подверглись обстрелам боевиков за минувшие сутки, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, в течение суток обстреляли населенные пункты Махарда провинции Хама, Джелда-Алфрек провинции Латакия, Эн-Найраб провинции Алеппо", - сказал он.

Руководитель центра также сообщил, что за сутки представителями российского центра проведено две гуманитарных акции в районе города Алеппо и населенном пункте Эль-Харраки провинции Хомс, в ходе которых нуждающимся жителям выдана тысяча продуктовых наборов.

В рамках реализации указа президента Сирии власти страны продолжают работу по амнистированию уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.

"По состоянию на 30 апреля 2019 года амнистировано 57822 человека", - добавил он.

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