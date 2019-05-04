В правительстве Ливии сообщило о гибели более 700 военных с начала боев с Хафтаром

4 мая 2019 19:55 (UTC+04:00)

Число военных, погибших в рядах армии на стороне правительства национального согласия (ПНС) Ливии, с момента начала боев с войсками маршала Халифы Хафтара за Триполи составило 710 человек, говорится в документе за подписью верховного главнокомандующего ливийской армией, размещенном на странице ПНС в Facebook, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Упоминаемые лица в числе 710 человек считаются погибшими во время военных действий, соблюдение их прав предусмотрено законом номер 1 от 2014 года", - отмечается в документе.

Ожесточенные столкновения между подразделениями Ливийской национальной армии во главе с Хафатром и воюющими на стороне правящего из Триполи международно признанного правительства национального единства силами продолжаются на подступах к ливийской столице с 4 апреля, когда войска Хафтара предприняли попытку захватить город.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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