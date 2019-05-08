Боевики обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии

8 мая 2019 00:36 (UTC+04:00)

Боевики в течение суток обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"В течение суток боевики обстреляли населенные пункты Джубб-эль-Мгара, Кинсиба, Руйесет-Искандер, Кесаб, Сафар провинции Латакия, Сафсафа, Ниха провинции Идлиб, Рашидин провинции Алеппо", - сказал он.

Генерал добавил, что в течение дня представители Центра провели одну гуманитарную акцию в провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой жителям раздали около 500 продовольственных наборов.

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