В лагере беженцев аль-Холь в Сирии находятся около 73 тысяч человек

17 мая 2019 18:41 (UTC+04:00)

В сирийском лагере беженцев аль-Холь находятся около 73 тысяч человек, 94% из них - женщины и дети, при этом ситуацию в лагере можно охарактеризовать как гуманитарный кризис, говорится в сообщении международной организации "Врачи без границ" (MSF), сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным MSF, большинство жителей прибыли в лагерь в период с декабря 2018 года по март 2019 года, спасаясь от ожесточенных наземных боев и воздушных бомбардировок.

"Некоторые приехали сюда ранеными. Большинство находились в тяжелом состоянии после того, как провели несколько недель без достаточного количества пищи или медицинской помощи вблизи фронта боевых действий... Ситуация в лагере аль-Холь быстро приняла масштабы гуманитарного кризиса. У вновь прибывших было недостаточно еды, воды, жилья, санитарии и здравоохранения. Спустя несколько месяцев потребности людей в лагере остаются неудовлетворенными", - говорится в сообщении.

Лагерь аль-Холь в провинции Хасеке принимает всех, кто бежал от боевых действий в районе сирийского города Хаджин, где арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) несколько месяцев при авиационной поддержке международной коалиции во главе с США вели боевые действия против остатков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). СМИ неоднократно сообщали о гибели мирных жителей в результате авиаударов коалиции.

В апреле этого года руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин сообщил, что из-за катастрофической ситуации в аль-Холь ежедневно умирают 10-20 человек. Общие число погибших детей, по данным Купчишина на начало апреля, в лагере аль-Холь составляло 235.

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