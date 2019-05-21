В ООН заявили, что Ливия стоит на пороге гражданской войны

21 мая 2019 20:02 (UTC+04:00)

Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе заявил, что страна стоит на пороге гражданской войны, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ливия стоит на грани скатывания к гражданской войне, - отметил он во вторник на заседании Совбеза ООН. - Понадобятся годы, чтобы восполнить уже нанесенный урон".

"Последствия и риски конфликта уже ужасающе ясны, особенно для самих ливийцев: более 460 погибших, 29 из них - мирные граждане", - добавил Саламе.

Представитель ООН обратил особое внимание на нарушение установленного Совбезом эмбарго на поставки оружия в Ливию. "Грубое, заснятое на телекамеры нарушение оружейного эмбарго приводит к появлению у сторон большого количества вооружений", - указал он.

"Многие страны доставляют оружие всем без исключения сторонам конфликта", - подчеркнул Саламе. "Некоторые нации таким образом подпитывают этот кровавый конфликт. ООН должна положить этому конец", - заключил он.

Кроме того, ООН предупредила об усилении террористических группировок в Ливии.

"Я не Кассандра, но насилие в районе Триполи - это лишь начало длительного кровавого конфликта на южном побережье Средиземного моря", - констатировал Саламе.

Дипломат пояснил, что сосредоточение противоборствующих сил Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара и вооруженных сил правительства национального согласия (ПНС) в центре страны "создало на юге вакуум в обеспечении безопасности".

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА. Все это время на окраинах столицы не прекращаются позиционные бои, а противоборствующие стороны применяют в них боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию.

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