Боевики за сутки нарушили режим перемирия в трех сирийских провинциях

Боевики за сутки нарушили режим прекращения огня в сирийских провинциях Латакия, Хама и Алеппо, некоторые населенные пункты обстреливались неоднократно, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Руйесет-Искандер (трижды), Нахшебба (дважды), Дарх-Абу-Асад (дважды), Сафсафа (дважды), Мукатталь, Калъат-Марза провинции Латакия, Кафер-Нбуда (трижды), Хама, Масьяф, Эль-Хайрат, Карнас, Хамамият, Скальбия провинции Хама, района научно-исследовательского центра в городе Алеппо", - сказал он.

Купчишин добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели одну гуманитарную акцию в районе Мухаммед Бек города Алеппо, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов.

Он также рассказал, что сирийские власти продолжают амнистировать уклонившихся от воинской обязанности, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 21 мая амнистированы почти 58 тысяч человек.

Как добавил руководитель российского Центра, для обеспечения добровольного и беспрепятственного выхода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации власти Сирии подготовили к работе пункты пропуска в районе населенных пунктов Суран провинции Хама и Абу Эд-Духур провинции Идлиб.

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