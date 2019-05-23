Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника

23 мая 2019 00:52 (UTC+04:00)

Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, передает гостелевидение Сирии.

"Террористические группировки атаковали с помощью беспилотника электростанцию в эз-Заре, нанеся значительный материальный ущерб ее оборудованию и технике", - передает телеканал.

Ожесточенные бои идут в среду между сирийской правительственной армией и террористами в районе города Кафр-Набуда с использованием авиации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Боевики за сутки нарушили режим перемирия в трех сирийских провинциях
Арабские страны 22 мая 23:31
Правительственные войска Сирии могли применить 19 мая химоружие - Госдеп США
Арабские страны 22 мая 04:21
В центре Алеппо разорвались два ракетных снаряда
Арабские страны 22 мая 03:37
Боевики попытались атаковать позиции сирийской армии
Арабские страны 21 мая 23:16
Шестеро жителей Алеппо пострадали в результате минометного обстрела
Арабские страны 21 мая 21:37
Асад открыл в Сирии центр борьбы с террористической идеологией
Арабские страны 20 мая 20:31
Лента новостей
Лидер британской палаты общин подала в отставку
Европа 01:44
Доставка мусора с Филиппин в Канаду обойдется Оттаве в $850 тыс.
Другие страны 01:19
Аятолла Хаменеи недоволен тем, как в Иране курировали ядерную сделку
Ядерная программа 01:00
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия выставки всемирно известного художника Зураба Церетели (ФОТО)
Общество 00:34
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в I Азербайджанском международном конгрессе специалистов по гематологии (ФОТО)
Общество 00:27
Вышла новая книга Бахрама Багирзаде "Иреван для детей" (ФОТО)
Культура 00:06
Нефть WTI подешевела на 3%
Энергетика 00:04
Губернатор американского штата Южная Каролина объявил 28 мая Днем Азербайджана (ФОТО)
Политика 22 мая 23:52
ФИФА отказалась от расширения состава участников ЧМ в Катаре
Спорт 22 мая 23:49