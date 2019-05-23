Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника

Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, передает гостелевидение Сирии.

"Террористические группировки атаковали с помощью беспилотника электростанцию в эз-Заре, нанеся значительный материальный ущерб ее оборудованию и технике", - передает телеканал.

Ожесточенные бои идут в среду между сирийской правительственной армией и террористами в районе города Кафр-Набуда с использованием авиации.

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