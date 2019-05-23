Саудовская армия сбила беспилотник со взрывчаткой возле аэропорта Наджрана

23 мая 2019 19:53 (UTC+04:00)

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили беспилотник со взрывчаткой, которым йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пытались атаковать аэропорт в городе Наджран, передает Trend со ссылкой на РИА Новости. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.
В мае открылся аэропорт в саудовском городе Наджран спустя четыре года после его закрытия из-за войны с Йеменом.
"Террористическая группировка хуситов пыталась нанести удар по региональному аэропорту в Наджране, который ежедневно используют тысячи гражданских лиц, с помощью беспилотника со взрывчаткой "Масира", сбитый сегодня днем силами ПВО королевства", - сказал аль-Малики. Его пресс-конференцию показал телеканал "Аль-Арабия".
Он обвинил правящих на севере Йемена хуситов в нападении на гражданские объекты в королевстве и нарушении международного гуманитарного права, которое требует соблюдать иммунитет в отношении гражданских объектов.

В минувшие выходные хуситы объявили, что в ответ на бомбардировки коалицией во главе с Саудовской Аравией йеменских городов начинают широкомасштабную операцию с использованием 300 беспилотников против жизненно важных объектов в Саудовской Аравии и ОАЭ. На прошлой неделе они нанесли удар по центральному нефтепроводу королевства, в результате чего перекачка нефти по нему была приостановлена на несколько дней.

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