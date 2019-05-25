Армия Хафтара продвигается к югу и востоку Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара продвигается к югу и востоку столицы Триполи, сообщил РИА Новости директор пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди, передает Trend.

"Ливийская армия и ее военные части продвигаются из всех боевых позиций к югу и востоку от столицы Триполи (в сторону столицы) при поддержке военно-воздушных сил Ливии", - заявил собеседник агентства.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на столицу для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе столицы Ливии продолжаются позиционные бои. По данным ВОЗ, число погибших в результате боев превысило 450 человек, более 2,1 тысячи получили ранения.

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