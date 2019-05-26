Беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, целью удара были военные ангары. Последние две недели хуситы значительно усилили обстрелы Саудовской Аравии ракетами и БПЛА, отмечал Reuters.

Как позднее сообщило Саудовское агентство печати, системы противовоздушной обороны королевства перехватили и сбили в воскресенье утром беспилотник, запущенный мятежниками-хуситами с территории Йемена в направлении города Джизан. По словам официального представителя аравийской коалиции Турки аль-Малики, передает агентство, целью атаки БПЛА был расположенный в этом городе аэропорт.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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