Боевики атаковали населенный пункт в сирийской Хаме

28 мая 2019 23:28 (UTC+04:00)

Более 20 боевиков предприняли атаку на населенный пункт Кафр-Нбуда в сирийской провинции Хама, армия Сирии уничтожила около 10 террористов, сообщил на брифинге во вторник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Более 20 боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" при поддержке трех автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами предприняли атаку на населенный пункт Кафр-Нбуда провинции Хама из района населенного пункта Хабит. Отражая нападение, подразделения сирийских правительственных сил уничтожили один пикап и около 10 террористов", - сказал Купчишин.

Он отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кинсибба (дважды), Бейд-Джнауро, Ройс-Услейман, Хамрат, Сафсафа, Джубб-эз-Зарур, Шиллиф, Ройсет-Рушу, Нахшебба провинции Латакия, Хальфая, Джубб-Рамла, Корназ провинции Хама", - рассказал Купчишин.
Ранее сообщалось, что с 21 мая при отражении атак боевиков правительственные силы Сирии уничтожили до 350 террористов, пять танков, одну боевую машину пехоты, 27 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, два "джихад-мобиля", а также три установки РСЗО.

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