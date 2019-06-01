Ирак передаст Саудовской Аравии и Бахрейну предложение Ирана о ненападении

1 июня 2019 18:56 (UTC+04:00)

Иракские власти намерены передать послание Тегерана Саудовской Аравии и Бахрейну по поводу предложения к странам Персидского залива заключить пакт о ненападении, сообщил посол Ирака в Тегеране Саад Джавад Кандиль, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Ирак предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении на фоне сложной обстановки вокруг залива.

"Иракские официальные лица его приветствовали и объявили о том, что передадут предложение странам Персидского залива, в особенности тем, у которых нет отношений с Ираном, в том числе Саудовской Аравии и Бахрейну", - сказал посол агентству ISNA.

Саудовская Аравия и Бахрейн разорвали дипотношения с Ираном в январе 2016 года после разгрома саудовских дипмиссий в Иране демонстрантами, протестующими против казни в королевстве известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Жертвами стихийных бедствий в Иране стали десятки человек
Общество 17:59
За 2 года Иран запустит 20 нефтехимических проектов
Экономика 13:55
В Иране произошло землетрясение
Иран 10:57
На западе Ирана заложен фундамент нефтехимического завода
Иран 10:53
США не считают проблемой механизм INSTEX, если он не нарушает санкции
Другие страны 31 мая 16:48
До конца 2019 года производитель фруктовых соков в Азербайджане усилит экспортный потенциал
Бизнес 31 мая 15:39
Лента новостей
НПЗ STAR будет перерабатывать сибирскую и иракскую нефть
Энергетика 18:52
SOCAR рассчитывает поставлять 4 млрд кубометров газа потребителям в Турции
Энергетика 18:44
SOCAR планирует разместить акции турецкой "дочки" на бирже
Финансы 18:30
Жертвами стихийных бедствий в Иране стали десятки человек
Общество 17:59
На улицах Венеции и Милана звучит азербайджанская музыка (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 17:58
Азербайджанская вокалистка добилась успеха в Грузии
Культура 17:54
В Баку прошла просветительская промоакция на тему детского Интернета
ИКТ 17:53
В Азербайджане учреждено общественное движение «Волонтеры дипломатии»
Общество 17:50
В Азербайджане установлена плата за услуги по охране прав на интеллектуальную собственность
Бизнес 17:39