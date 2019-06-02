Боевики за сутки нарушили режим перемирия в двух сирийских провинциях

2 июня 2019 00:09 (UTC+04:00)

Боевики за сутки нарушили режим прекращения огня в сирийских провинциях Латакия и Хама, некоторые населенные пункты обстреливались неоднократно, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В Идлибской зоне деэскалации, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа (дважды), Нахшебба (дважды), Бейт-Смайра (дважды), Санджека, Касталь-Эль-Бордж, Дарх-Абу-Асад, Сандран, Мамухия, Джубб-Эль-Мгара провинции Латакия, Кальат-Эль-Мудик провинции Хама", - сказал он.

Купчишин также добавил, что сирийские власти продолжают амнистировать уклонившихся от воинской обязанности, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 31 мая амнистированы более 58 тысяч человек.

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