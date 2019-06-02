Три солдата убиты при ракетном обстреле в Сирии

2 июня 2019 07:00 (UTC+04:00)

Трое военнослужащих убиты, еще семь ранены в результате произошедшего в воскресенье обстрела территорий к юго-западу от столицы Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, нападение осуществлял Израиль, который выпустил несколько ракет по окрестностям провинциального центра Эль-Кунейтра (40 км к юго-западу от Дамаска). Сообщается также о материальном ущербе в результате обстрела.

Ранее агентство SANA информировало, что сирийские ПВО поразили воздушные цели противника к югу от Дамаска.

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