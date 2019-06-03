Катар не согласен с антииранскими заявлениями по итогам саммитов в Мекке

Катар не согласен с рядом положений, принятых в Мекке заявлений по итогам саммитов лидеров стран Персидского залива и стран, входящих в Лигу арабских государств, заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани катарскому спутниковому телеканалу "Аль-Араби", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу рано утром в саудовской Мекке завершились встречи в верхах лидеров арабских стран, которые приняли резкие заявления в отношении Ирана. Наиболее резкой антииранской риторикой отличились в своей резолюции лидеры стран Персидского залива, которые потребовали от мирового сообщества предпринять действия для прекращения иранской ядерной и ракетной программ.

"Катар возражает по ряду пунктов итоговых заявлений саммитов в Мекке, потому что они противоречат его внешней политике", - сказал министр.

По его словам, при составлении этих заявлений никто не консультировался с Дохой по упомянутым там формулировкам, хотя такая политика противоречит протоколу проведения саммитов, когда перед утверждением итоговых документов проходит их обсуждение экспертами.

"Если какое-то государство не согласно с формулировками саммитов, оно объявляет о своих возражениях после их принятия", - добавил аль-Тани.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.