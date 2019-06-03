Армия Хафтара отразила наступление сил ПНС на аэропорт Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) отразила наступление сил Правительства национального согласия (ПНС) на аэропорт Триполи, расположенный к югу от столицы, 15 бойцов ПНС погибли, сообщил РИА Новости директор пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"ЛНА отразили вооруженное нападение группировок (принадлежащих к ПНС - ред.)... на аэропорт Триполи в воскресенье утром", - заявил аль-Убейди.

Он отметил, что это не первое нападение вооруженных группировок. В результате этого наступления 15 боевиков группировки погибли, среди них шесть наемников из Чада.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.