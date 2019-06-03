Беспилотник хуситов атаковал в Йемене участников военного парада

Беспилотный летательный аппарат, запущенный йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы), атаковал участников военного парада, проходившего в Адене. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Massira, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, целью беспилотника был парад, в котором принимали участие военные из числа сил коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Информации о пострадавших не приводится.

Как передает агентство Reuters, местные власти сообщили, что силам коалиции удалось сорвать атаку.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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