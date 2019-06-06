CNN: Саудовская Аравия могла ускорить развитие ракетной программы за счет Китая

6 июня 2019 08:27 (UTC+04:00)

Власти США, по утверждению телеканала CNN, получили сведения разведки о том, что Саудовская Аравия могла значительно ускорить развитие своей программы по разработке баллистических ракет с помощью Китая. С таким утверждением телеканал выступил в среду, ссылаясь на три источника, якобы знакомых с ситуацией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала, в последнее время Эр-Рияд мог совершить несколько покупок у Китая, благодаря чему якобы расширил свою ракетную инфраструктуру и улучшил технологии. CNN утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа знала об активизации баллистической ракетной программы Саудовской Аравии, однако не докладывала об этом членам Конгресса, чем вызвала недовольство у представителей Демократической партии.

Телеканал подчеркивает, что американская разведка не смогла установить точные цели Эр-Рияда. При этом, по мнению источников CNN, такие действия со стороны королевства могут означать его стремление обрести в будущем ядерную боеголовку. В подтверждение своей позиции телеканал приводит заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, который в 2018 году заявил о том, что "в случае, если Иран разработает ядерную бомбу, [Эр-Рияд] как можно скорее последует его примеру".

В то же время представители Госдепартамента в ответ на запрос CNN напомнили, что Саудовская Аравия остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По их словам, Эр-Рияд остается приверженным обязательству не приобретать ядерное оружие, а власти США своей целью считают добиться того, чтобы "на Ближнем Востоке не было оружия массового поражения и систем для его доставки".

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