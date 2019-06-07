Боевики ИГ взяли на себя ответственность за два взрыва на востоке Ливии

7 июня 2019 02:37 (UTC+04:00)

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедших 2 июня в городе Дерна на востоке Ливии. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье в результате подрыва двух автомобилей в ливийской Дерне пострадали 18 человек. Автомобили взлетели на воздух у штаба Ливийской национальной армии (ЛНА), подчиняющейся фельдмаршалу Халифе Хафтару.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

4 апреля ее командующий Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.

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