В Ираке задержали японца, подозреваемого в организации теракта ИГ в Бангладеш

Вооруженные силы США задержали в Ираке бывшего доцента японского университета "Рицумэйкан" Махаммада Сайфуллу Одзаки, который считается заметной фигурой в террористической группировке "Исламское государство". Он, в частности, подозревается в организации террористической вылазки в столице Бангладеш Дакке, в результате которой погибли 20 человек, включая семерых японцев, сообщила в пятницу газета Sankei со ссылкой на разведывательные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Задержанный, по их данным, имеет двойное гражданство Японии и Бангладеш. В начале 2016 года он вместе с женой-японкой и тремя детьми исчез, перестав появляться в университете. Как полагают, Одзаки после этого сложным путем перебрался на север Сирии, частично находившейся тогда под контролем ИГ. Там он, по имеющимся данным, возглавил группу выходцев из Бангладеш и играл центральную роль в создании террористической сети в Южной Азии.

В июле 2016 года Одзаки, как полагают, был организатором и руководителем теракта в Дакке, занимался для него подбором боевиков и сбором денег.

Он был захвачен в ходе военной операции на востоке Ирака и сейчас, как сообщается, содержится на американском объекте на севере этой страны. Газета утверждает, что его жена и двое детей погибли во время бомбардировки. Американские власти, по этим данным, считают Одзаки важным источником особо ценной информации.

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