Сирийская армия отбила атаку боевиков, уничтожив более 140 террористов

7 июня 2019 23:22 (UTC+04:00)

Террористы в Сирии 6 и 7 июня предприняли попытки атаковать позиции правительственных сил, в результате уничтожено более 140 боевиков, сообщил на брифинге в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Шестого июня с наступлением темного времени суток около 500 боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" и союзных им формирований атаковали позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Джуббайн и Телль-эль-Малах провинции Хама. В наступлении боевиков участвовало шесть танков, четыре боевых машины пехоты, 20 автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, и другая военная техника", - заявил Купчишин.

Он рассказал, что в ходе оборонительного боя при поддержке ВКС РФ правительственными силами Сирии было уничтожено более 120 террористов, пять танков, три БМП, девять пикапов, одна установка реактивной системы залпового огня и два минометных расчета.

Генерал-майор также заявил, что 7 июня в 10.45 незаконные вооруженные формирования из Идлибской зоны деэскалации предприняли атаки на позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Корназ и Хамамият провинции Хама. По его словам, в нападении на Корназ участвовало около 80 боевиков и семь пикапов. В атаке на Хамамият приняло участие около 60 боевиков при поддержке двух танков, одной БМП и одного пикапа.

"При отражении нападений незаконных вооруженных формирований вооруженными силами Сирийской Арабской Республики уничтожено более 20 боевиков, один танк и два пикапа", - рассказал Купчишин.

Он добавил, что в целях восполнения боевых потерь незаконные вооруженные формирования проводят перегруппировку сил, перебрасывают подкрепления, вооружения и военную технику. По словам Купчишина, в районе населенного пункта Морек севернее города Хама отмечена концентрация отрядов бандформирований общей численностью около тысячи боевиков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
Арабские страны 14:26
МИД РФ: сроки консультаций России, Ирана и Турции в Женеве по Сирии пока не обозначены
Россия 00:01
Боевики обстреляли населенные пункты в провинции Латакия
Арабские страны 6 июня 23:35
США заявят РФ на встрече в Иерусалиме о необходимости выхода иранских сил из Сирии
США 5 июня 08:10
Сирийские ПВО отразили атаку БПЛА террористов на севере Хамы
Арабские страны 5 июня 00:39
Сирийская армия отбила у боевиков четыре деревни на границе с Идлибом
Другие страны 4 июня 13:48
Лента новостей
СМИ: США намерены до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся на F-35
США 23:31
ВС Турции изъяли большое количество оружия боевиков РПК
Турция 23:04
NASA объявило о планах коммерциализации МКС
В мире 22:40
В Азербайджане наращивают объемы заготовки местного зерна
Экономика 22:20
МИД: Встреча сопредседателей с азербайджанской общиной Нагорного Карабаха - не первая в подобном формате
Политика 22:05
США расширили список организаций Ирана, против которых действуют "нефтяные" санкции
Политика 21:59
В России прогулочный катер въехал в опору моста
Россия 21:54
АЭС "Аккую" в Турции планируют начать строить в конце лета
Турция 21:19
Глава администрации "Ичеришехер": Рестораны и сувенирные лавки могут работать, но только не во вред историческим памятникам
Общество 21:08