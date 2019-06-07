Сирийская армия отбила атаку боевиков, уничтожив более 140 террористов

Террористы в Сирии 6 и 7 июня предприняли попытки атаковать позиции правительственных сил, в результате уничтожено более 140 боевиков, сообщил на брифинге в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Шестого июня с наступлением темного времени суток около 500 боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" и союзных им формирований атаковали позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Джуббайн и Телль-эль-Малах провинции Хама. В наступлении боевиков участвовало шесть танков, четыре боевых машины пехоты, 20 автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, и другая военная техника", - заявил Купчишин.

Он рассказал, что в ходе оборонительного боя при поддержке ВКС РФ правительственными силами Сирии было уничтожено более 120 террористов, пять танков, три БМП, девять пикапов, одна установка реактивной системы залпового огня и два минометных расчета.

Генерал-майор также заявил, что 7 июня в 10.45 незаконные вооруженные формирования из Идлибской зоны деэскалации предприняли атаки на позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Корназ и Хамамият провинции Хама. По его словам, в нападении на Корназ участвовало около 80 боевиков и семь пикапов. В атаке на Хамамият приняло участие около 60 боевиков при поддержке двух танков, одной БМП и одного пикапа.

"При отражении нападений незаконных вооруженных формирований вооруженными силами Сирийской Арабской Республики уничтожено более 20 боевиков, один танк и два пикапа", - рассказал Купчишин.

Он добавил, что в целях восполнения боевых потерь незаконные вооруженные формирования проводят перегруппировку сил, перебрасывают подкрепления, вооружения и военную технику. По словам Купчишина, в районе населенного пункта Морек севернее города Хама отмечена концентрация отрядов бандформирований общей численностью около тысячи боевиков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.