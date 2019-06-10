Боевики обстреляли город Алеппо и провинцию Латакия в Сирии

10 июня 2019 23:54 (UTC+04:00)

Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за сутки зафиксированы в сирийской провинции Латакия и городе Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение суток боевиками совершены обстрелы населенных пунктов Айн-Эль-Ханзир, Раша, Сандран, Хамрат, Мукатталь, Айн-Эль-Ашра, Дарх-Абу-Асад, Ройсет-Рушу, Нахшебба и Кара-Галия провинции Латакия, районов Хара и Биньямин города Алеппо", - рассказал Купчишин.

Генерал-майор добавил, что за прошедшие сутки представителями российского ЦПВС гуманитарные акции не проводились.

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