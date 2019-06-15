Боевики за сутки обстреляли две сирийские провинции

15 июня 2019 23:31 (UTC+04:00)

Боевики за сутки обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Хама в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он рассказал, что незаконные вооруженные формирования продолжают боевые действия в Сирии.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Касталь-Эль-Бордж (дважды), Кара-Джагез, Сафсафа, Бшарфа, Сараф, Раша и Акч-Баев провинции Латакия, Хама и Хуайз провинции Хама", - сказал Купчишин.

Также он добавил, что в населенном пункте Сальхиях провинции Дэйр-Эз-Зор российские медицинские специалисты оказали помощь шести сирийским гражданам, в том числе двум детям.

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