Боевики за сутки обстреляли две сирийские провинции

Боевики за сутки обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Хама в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он рассказал, что незаконные вооруженные формирования продолжают боевые действия в Сирии.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Касталь-Эль-Бордж (дважды), Кара-Джагез, Сафсафа, Бшарфа, Сараф, Раша и Акч-Баев провинции Латакия, Хама и Хуайз провинции Хама", - сказал Купчишин.

Также он добавил, что в населенном пункте Сальхиях провинции Дэйр-Эз-Зор российские медицинские специалисты оказали помощь шести сирийским гражданам, в том числе двум детям.

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