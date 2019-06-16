Беспилотники хуситов атаковали два аэропорта в Саудовской Аравии

Беспилотники, запущенные йеменскими мятежениками-хуситами из движения "Ансар Аллах", атаковали в субботу аэродромы Абха и Джизан в Саудовской Аравии. Об этом сообщил новостной портал Saba Net, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, удары были нанесены в ответ на налеты ВВС возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции на мирные селения в провинции Таиз, в результате которых погибли девять человек. Хуситы заявили, что саудовские ВВС вновь нарушили соглашение о прекращении огня в Эль-Ходейде, подписанное в декабре 2018 года.

12 июня силы хуситов подвергли аэродром города Абха ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате пострадали 26 человек. 14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с помощью беспилотных летательных аппаратов, однако системе ПВО и ВВС королевства удалось перехватить пять беспилотников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между мятежниками-хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента Абд Раббо Мансура Хади. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.

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